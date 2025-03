Triple H: «WWE llegará a Perth en el otoño»

Finalizando el mes de febrero informamos de que WWE regresaría a Australia en 2025 con un PLE, Raw y SmackDown: «La RAC Arena también será el lugar para un fin de semana espectacular de acción de WWE más adelante este año, con tres noches de lucha, incluyendo un SmackDown el viernes por la noche, un evento en vivo premium y un Raw el lunes por la noche en horario estelar».

► La expansión de WWE

Comenzando marzo, tenemos novedades al respecto, pero en esta ocasión no provenientes de un periódico australiano sino de Triple H, el director de contenido de la compañía. Durante la reciente MIT Sloan Sports Analytics Conference, «The Game» comentó acerca de la expansión global de la empresa y reveló que en otoño será cuando lleguen al país oceánico una vez más:

«En este momento, estamos haciendo tres semanas seguidas de eventos en vivo, no televisados, pero también, cada semana, Raw y SmackDown se están transmitiendo desde mercados internacionales, y en lugares a los que normalmente no iríamos. Barcelona, Alemania, lugares a los que no necesariamente podríamos llevar la televisión. Tenemos Perth en el otoño, tenemos Francia con Clash at the Castle en París. La capacidad de llegar a los mercados más importantes para Netflix, pero también para nosotros, y realmente consolidarnos como una marca global más grande que nunca.»

De momento, ningún evento de WWE en Perth se ha anunciado oficialmente.

► La última vez

La última vez que la WWE viajó a Australia fue para el evento premium Elimination Chamber 2024 celebrado en la ciudad de Perth. ¿Se acuerdan de qué pasó?