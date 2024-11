Triple H: «WWE está en Arabia Saudí para quedarse»

Triple H celebra la relación de WWE con Arabia Saudí alrededor de la realización del evento premium Crown Jewel 2024 que ha visto a Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible, hacer historia como el primer Campeón Crown Jewel, y a Liv Morgan, la Campeona Mundial, consiguiendo lo propio como inaugural Campeona Crown Jewel.

“Nos encanta esta colaboración. Todo esto surge de la visión de su excelencia para traer el mejor entretenimiento del mundo. Cuando empezamos aquí, creo que los fanáticos estaban emocionados, pero no sabían exactamente qué esperar. Con el tiempo, he visto un cambio exponencial. Tuvimos la primera lucha de mujeres aquí en Arabia Saudita. Pasamos de preguntar, ‘¿Podemos traer mujeres aquí?’ a que aparezcan en carteles por toda la ciudad, al GEA y su excelencia llamándonos y diciendo: ‘Siento que no hay suficientes mujeres en este espectáculo. ¿Podemos incluir a más mujeres en el show?’ Esto habla del progreso en Arabia Saudita, de la base de fanáticos y del poder de WWE como una marca realmente global,” dijo Triple H.

“Algo que sé sobre WWE es que nunca nos enfocamos solo en lo que ya hemos hecho. Siempre pensamos en cómo podemos mejorarlo. Así que, sin importar el espectáculo, ya sea WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam o Crown Jewel, siempre, tan pronto como termina, estamos pensando, ‘¿Cómo podemos hacer que este show sea aún más grande el próximo año?’ En pocas palabras, se trata de superar las expectativas cada vez que venimos aquí y de asegurarnos de que, cuando nos vayamos, las personas no solo sientan que vieron el mejor espectáculo posible, sino que sepan que la próxima vez que volvamos, será aún mejor», dijo el mandamás en el Countdown to WWE Crown Jewel.

