Triple H: «Wrestlepalooza será una primera muestra»

El comandante de la WWE Triple H comparte sus pensamientos sobre una variedad de temas, incluyendo Wrestlepalooza, Netflix, ESPN, Bad Bunny o su propia carrera. Todo ello durante una reciente entrevista al Club 520 Podcast en medio de la promoción del evento premium de este sábado 20 de septiembre o de la controversia por el anuncio de WrestleMania 43 en Arabia Saudita.

► En palabras de Triple H

Sobre su música de entrada y el gesto de escupir agua

“Tuve la suerte de que, al crear mi nueva música de entrada, quería un estilo y una vibra específicos. Cuando finalmente me pidieron más guía, les dije que quería que sonara como Motorhead. Ellos consiguieron que Motorhead lo hiciera y se convirtió en la icónica Time to Play the Game. El escupir agua al público empezó como un acto de desafío al entrar al ring y con el tiempo se convirtió en un momento propio. Me siento honrado de que esto haya quedado en la memoria de la gente durante tantos años.”

Triple H’s first ever entrance with his iconic «The Game» theme song. Happy Birthday @TripleH pic.twitter.com/12XACXPaIL — J O H N (@RomanEra0) July 27, 2025

Sobre WWE y la colaboración con ESPN

“Es increíble. Nuestros eventos premium en streaming, y la colaboración con ESPN, nos permite llegar a un público masivo. WWE siempre ha sido entretenimiento deportivo: combinamos espectáculo con deporte.

Creemos que hacemos eventos en vivo más grandes que cualquier otro, y ESPN potencia eso con su promoción de grandes combates. Es una oportunidad enorme para nosotros y Wrestlepalooza será la primera muestra de cómo podemos hacerlo crecer.”

Welcome to #Wrestlepalooza on ESPN Catch a full week of cross-platform coverage leading into ESPN’s first-ever @WWE Premium Live Event ⭐️ Saturday | 7p ET | Exclusively on the ESPN App for ESPN Unlimited subscribers More: https://t.co/91MC1dfOKJ pic.twitter.com/GNkSpSvYLM — ESPN PR (@ESPNPR) September 16, 2025

Sobre Netflix y mostrar el detrás de escena

“Netflix nos abrió una puerta para que nos vean de una manera diferente, mostrando el espectáculo que es WWE y la pasión, el esfuerzo y la dedicación que los talentos ponen en esto. No estamos tratando de engañar a nadie; la gente sabe que hay guiones, escritores y producción detrás. Pero al mostrarlo, los fans se involucran más y los que no son fans pueden apreciarlo también. Esto genera interés y los hace querer ver más.”

Sobre la participación de artistas y celebridades

“Cuando alguien como Jelly Roll o Bad Bunny entra y se compromete, perdiendo peso, entrenando y dando lo mejor en el ring, eso me impresiona. Mi respeto total para ellos. Cuando alguien tiene pasión por esto desde joven y nosotros podemos darle un gran momento, es divertido y gratificante. Les damos la oportunidad de brillar y conectarse con el público.”

«I’m Bad Bunny. The greatest celebrity wrestler of all time.» Bad Bunny reacts to his best WWE highlights. pic.twitter.com/wPMbb4iKhp — Netflix (@netflix) August 1, 2025