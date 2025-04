Triple H: «A medida que envejecía Vince McMahon…»

Desde que Vince McMahon renunció a la WWE, Triple H es el mandamás creativo, y si bien colaboró durante décadas con su todavía suegro ha mostrado tener una visión muy distinta para con el nuevo régimen que impera en la compañía en comparación con la del anterior, según se viene viendo en los programas y eventos, o se ha estado contando desde dentro, tanto Superestrellas WWE como otros empleados que ejercen detrás de cámaras.

Durante una reciente entrevista en el pódcast High Performance, a «The Game» le preguntaron por cómo fueron aquellos tiempos bajo el gobieron McMahon:

«Cuando aprendes, especialmente de mentores, aprendes qué hacer y qué no hacer. Había cosas que me molestaban sobre la forma en que él hacía las cosas. Ciertas cosas de su personalidad… él dirigía las cosas de una manera totalmente distinta a como yo lo haría, y ya hemos hablado de eso antes. Incluso cuando yo estaba a cargo de NXT, él decía: ‘¿Por qué lo haces así?’ Y yo le respondía: ‘Porque me está funcionando’.

Él era mucho más controlador, especialmente cuando envejeció, mucho más controlador. Cuando llegué por primera vez, cuando empezamos DX, hacíamos lo nuestro. Nadie escribía nada. Hacíamos lo que queríamos, la mayoría de las veces volvíamos y él estaba furioso gritándonos, ‘¡Nos van a sacar del aire, maldita sea, no vuelvan a hacer eso!’ Y nosotros simplemente: ‘Sí, sí…’, y la semana siguiente lo hacíamos de nuevo.