Triple H ve a Donald Trump como alguien exitoso

Donald Trump es ampliamente conocido por su carrera política, y por el hecho de que desde el próximo año será el Presidente de los Estados Unidos de Amérca, al salir victorioso en las elecciones que se llevaron a inicios de este mes, derrotando al actual mandatario, Joe Biden. Sin embargo, también ha teniedo algunas apariciones en la WWE, donde es un amigo personal de Vince McMahon y fue exhaltado al Salón de la Fama WWE en el 2013.

► Donald Trump y WWE, una relación cercana

Durante una edición en vivo del podcast «All-In», el director de contenido de la WWE, Paul «Triple H» Levesque, mencionó al Presidente de los Estados Unidos de América al hablar sobre las claves del éxito en la lucha libre, e indicó que esto se replica también en la política. Recordando las elecciones presidenciales estadounidenses pasadas, «The Game» compartió su opinión de que, si bien los temas son importantes, quien gana es quien tiene más carisma.

«Donald Trump encajaba muy bien en el mundo de la WWE porque no tenía problema en ser él mismo, no le importaba meter la pata y pasar vergüenza a veces. Él no tenía problema en mostrarse tal como era y ser él mismo, pero es carismático. Es una figura imponente. No tiene miedo de decir lo que piensa, tenga o no razón. The Rock es igual. Esa conexión con la gente, en mi opinión, es lo que mueve el mundo.»

«Al final, eligen a quien les cae bien.»

Aunque Vince McMahon ya no está oficialmente involucrado en la WWE tras ser expulsado a raíz de un escándalo de abuso sexual y trata de personas, la compañía sigue manteniendo estrechos lazos con Trump y su administración. De hecho, su ex esposa, Linda, forma parte del Gabinete de Trump como Secretaria de Educación.