Triple H valora el crecimiento de Jade Cargill

Por primera vez desde su llegada a la WWE, Jade Cargill tendrá una oportunidad por el campeonato femenil WWE, luego de que derrotar a Asuka en la final del torneo Queen of the Ring, en un encuentro que se llevó a cabo en Night of Champions este sábado.

► Jade Cargill tendrá su oportunidad titular en SummerSlam

Durante el programa posterior a Night of Champions, el director de contenido de la WWE, Triple H, habló sobre varios temas, incluyendo la evolución que ha tenido Jade Cargill desde su llegada a la WWE en septiembre de 2023.

«Jade Cargill ha crecido enormemente. Cuando entras por las puertas de la WWE, no importa dónde hayas estado. No importa lo que hayas hecho. El nivel aquí es diferente. El campo de juego es diferente. Lo que pasas, los nervios, todo lo que conlleva, ahora estás en un nivel diferente, y lleva mucho tiempo adaptarse a eso. Jade Cargill lo ha hecho increíblemente bien.

No le quites nada a Asuka. Asuka, tras una lesión de un año, creo que apenas se está recuperando, pero Jade consiguió una victoria increíble esta noche, Queen of the Ring, y disputará un combate por el campeonato en SummerSlam. ¡Tuvo una noche increíble!»

Si bien hubo críticas por la corta duración de su combate contra Asuka, pero Jade Cargill logró apuntarse una de las victorias más importantes en su carrera y ahora tendrá ante sí la posibilidad de convertirse en Campeona WWE en SummerSlam, donde desafirará a Tiffany Stratton (si esta no pierde el título antes).