El impactante momento de The Undertaker en WrestleMania 40 incluyó un Chokeslam a The Rock, resultó ser fundamental en la victoria de Cody Rhodes sobre Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, lo que provocó un estallido absoluto en los fanáticos que se hicieron presentes en el estadio.

► The Rock y Tripe H convencieron a The Undertaker

Si bien era conocido que The Undertaker no era el plan A para encarar a The Rock en WrestleMania, sí fue una sorpresa el hecho de que le miembro del Salón de la Fama WWE no estaba convencido de inmediato de hacer su aparición sorpresa en el evento, y fue necesario un gran esfuerzo para convencerlo de que sucediera.

Triple H contó la historia detrás de la aparición de The Undertaker en WrestleMania 40 durante un episodio de The Roommates Show con Brunson y Josh Hart, revelando cómo la leyenda de la WWE inicialmente rechazó la idea, y que prefería mantenerse al margen tras haberse retirado en el 2020, aunque eventualmente terminaron convenciéndolo.

“Nos llevó una eternidad lograr que hiciera eso. Cuando lo llamé por primera vez, dijo: ‘No sé. No creo que quiera hacerlo’. Yo dije: ‘80.000 personas se volverán absolutamente locas’”.

“The Rock tuvo que llamarlo. Todo el mundo tuvo que llamarlo para que finalmente accediera a hacerlo. Cuando se retiró, quería terminar. No salió con el sombrero y la chaqueta. El sombrero y la chaqueta están retirados. ‘Saldré como yo, pero no como Undertaker’. Solo quería que se acabara».

El breve regreso de Deadman emocionó a los fanáticos, quienes evidentemente disfrutaron de WrestleMania 40, en especial los últimos cinco minutos del combate estelar entre Cody Rhodes y Roman Reigns, donde también presenciaron el regreso de John Cena.