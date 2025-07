¿Triple H tenía problemas personales con Carlito?

No hace mucho leíamos así a Carlito hablando de Triple H mientras explicaba que el rol que tuvo en la recién terminada segunda etapa en la WWE fue todo idea suya:

«Yo orquesté todo eso. Algunas personas se quejaban diciendo: ‘Lo están poniendo como un idiota’, pero todas esas ideas fueron mías. Literalmente tomé el ‘creativamente no tenemos nada para ti’ y lo convertí en algo . Entré con la mentalidad de no quejarme. Soy uno de los veteranos, sé que no voy a ser prioridad ni me van a dar un gran empuje, y Hunter [Triple H] no es fan de Carlito . Creo que, personalmente, le caigo bien, pero nunca fue muy fan del personaje «.

Entonces parecía que cualquier situación negativa que pudiera haber entre él y el mandamás creativo sería en relación a su personaje. Pero, ¿no era así realmente? En una reciente aparición en el canal de YouTube de D-Von Dudley, «The Caribbean Bad Apple» comenta lo siguiente sobre «The Game»:

«Esperaba poder enterrar el hacha y trabajar bien con WWE, pero creo que con Hunter todavía quedaba algo pendiente desde aquellos tiempos. Hay una razón por la que estuve fuera durante 13 años, ¿sabes?»

«Mi objetivo era ser el empleado perfecto. No me iba a quejar, iba a llegar a tiempo, cualquier cosa que hicieran — por eso todo lo que hice fue puntual. Todo lo que quisieran que hiciera, lo hacía. No me quejé.»

«No le hice la pelota a nadie, porque ese no es mi estilo. Pero dije: ‘Mira, voy a ser un profesional.’ Pero supongo que Hunter todavía no es muy fan mío. Y no es un ataque contra él. Simplemente, él es el que está a cargo.”