WWE y Bloodsport tienen buena relación -sin ir más lejos, Superestrellas como Pete Dunne o Natalya van a participar en el evento Bloodsport XIII– lo cual sugiere que también Triple H y Josh Barnett como sus respectivos mandamás.

Pero, ¿esto es así realmente? Atendamos a cómo habla «The Warmaster» de su conexión con «The Game» en una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri:

“Creo que parte de eso viene del hecho de que no soy un tipo carny, por usar un término de lucha libre. Odio esa forma de hacer las cosas. Sé que existe por una razón; quiero decir, si alguna vez has trabajado en Hollywood, es el lugar más carny que puedas imaginar en tu vida. Hasta cierto punto, así es como muchos agentes y otras personas logran que las cosas pasen. Toman una posibilidad del 60% de que algo ocurra y le venden humo a todos como si fuera un 100%, para que todos se suban al barco y entonces así puedan hacerlo realidad. No pasa si no logras que todos crean en ello, pero si no puedes convencerlos de que va a pasar de verdad, probablemente no suceda. Es un círculo vicioso y lo detesto.

Cuando se trata de la lucha libre profesional, yo la veo como las MMA. La salud y el cuerpo de estas personas están en juego. Su tiempo… Mira, puedes ser actor, yo puedo volver al cine y hacer audiciones de nuevo a los 47. Pero volver a las MMA y pensar en una carrera por el título a los 47 es otra historia. Lo que menos tiene un luchador, un peleador, cualquier atleta de combate, es tiempo. No sabes cuándo se te va a acabar, no sabes lo que tu cuerpo podrá aguantar o qué lesión imprevista te va a seguir. Entonces, que le hagan perder el tiempo a un luchador, para mí, es inaceptable.

Siempre intento ser directo y hacer que las cosas funcionen de la forma más realista posible. Creo que personas como Paul (Triple H) pueden respetar eso. Quiero que se me vea como alguien cuya palabra vale, que hace buenos negocios con todos y que no se acerca a esto como si los demás me debieran algo. Eso hace que todo sea mucho más fácil, y que armar este tipo de cosas sea más simple.”