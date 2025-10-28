Triple H sigue dejando más videos misteriosos

Desde el pasado, WWE ha estado dando bastante de qué hablar en redes sociales. Y es que, a través de su cuenta oficial de X, publicó en la mañana un video misterioso que tiene a los fans pensando en torno a quién sería la persona que podría regresar. El referido video de 15 segundos de duración solo mostraba los zapatos de un hombre con traje caminando y sin mayor contexto adicional. A partir de allí, WWE ha ido sacando varios videos similares de un hombre caminando, pero mostrando un cambio en el pantalón, zapatos y en el ángulo de la toma, alimentando aún más las especulaciones.

► WWE estaría promocionando WrestleMania 42

Mientras los fanáticos seguían especulando sobre las identidades detrás de los videos, se conoció un reporte posterior de que los mismos tendrían relación con alguna promoción para WrestleMania 42; sin embargo, apenas minutos antes del inicio de Monday Night RAW, Triple H se sumó a la campaña viral de la WWE. Exactamente a las 6:42 p. m. hora centro de este lunes, publicó en su cuenta de X un séptimo video, esta vez mostrando un primer plano de alguien sirviendo whisky en un vaso lleno de hielo, el cual estaba junto a otros tres vasos.

El clip es diferente del resto, ya que no mostró pies ni rostros, solo un movimiento lento y deliberado mientras la bebida se vierte en varios vasos. Es un cambio drástico respecto a los avances anteriores, que mostraban tomas caminando presumiblemente relacionadas con Roman Reigns, Cody Rhodes, Brock Lesnar y, más recientemente, Paul Heyman apoyando las manos en una silla de cuero.

Sin embargo, durante la transmisión de RAW la compañía fue más allá, ya que publicó un octavo video (que no está en las redes sociales oficiales), que podría ser el definitivo, ya que se ve una ficha de casino dando vueltas y, cuando este termina de girar, muestra una leyenda que dice 2026, pistas que darían a entender alguna relación con WrestleMania 42, que se llevará a cabo precisamente en Las Vegas, en el Allegiant Stadium. Dicho esto, habrá que ver qué tipo de promoción tendremos en los siguientes días, pero todo parece indicar de que WWE está preparándose ya para promocionar su gran evento, y los hombres que han estado caminando en los videos previos podrían ser algunos de los grandes nombres que se verán en el mismo, como Brock Lesnar (el de los pantalones vaqueros), Paul Heyman, Cody Rhodes o Roman Reigns.