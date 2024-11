Triple H: «Si WWE fuese como yo quiero, el show moriría»

¿Cuál ha supuesto la clave del éxito actual de WWE, cuyo nuevo «boom» luce a la altura del de los años de la «Attitude Era» o la «Ruthless Aggression Era»? Pues aunque suene simple, el contentar muchas de las demandas de los fans.

Dos años atrás, el adiós de Vince McMahon supuso un necesario y simbólico cambio de ciclo. Y que Triple H tomara el mando acabó por completar esa percepción, tras años en las mentes de muchos seguidores como relevo natural. Su mayor cercanía con los talentos, una mayor apuesta por la acción «in-ring» y cierto uso de nombres merecedores de exposición, amén de mejor sinergia con NXT, hizo el resto.

Ya comentado aquí en SUPERLUCHAS cuando lo elegimos Programador del 2023, HHH ha sabido escuchar a los fans y por ello, ha logrado reverdecer los viejos laureles de WWE.

Ahora, bajo reciente entrevista, Triple H vuelve a reproducir su discurso de apertura de oídos con el «Universo WWE», dejando una interesante confesión en Greg And The Morning Buzz, tras ser preguntado por si sus viejos amigos le escriben para decirle jocosamente que antes los shows de la compañía eran mejores.

«Cuando las cosas en la vida empiezan a dejarte atrás, suele ocurrir algo. Lo primero es la música. ¿Cuánta gente ves que cuando se hace vieja dice, ‘La música de hoy apesta. En mis tiempos sí que hacían buena música, la gente sí que ponía su corazón y su alma y había verdadera emoción’? No, simplemente te haces mayor, tío. Sí, las cosas eran geniales en nuestra generación y aprendías las cosas de cierta manera, pero los chicos de hoy aprenden las cosas de una manera distinta, y lo que ven y lo que piensan es lo ‘cool’ y eso es lo que tienes que darles . No puedo controlar eso. Lo aprendí hace 30 años por la fuerza. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que ellos quieren. Si WWE fuese como yo quiero, el show moriría . Se trata de lo que ellos quieren y en ver esto con perspectiva».

«Nadie me escribe durante los shows porque saben que no voy a contestar a la mayoría. Me interesan los distintos puntos de vista. Conozco a tipos de muchas generaciones distintas y creo que algunos de los luchadores más mayores ven como luchan los chicos de hoy y dicen, ‘No lo hacen bien, no necesitan hacer todo eso’. Lo entiendo, pero es la manera en que los chicos consumen el producto hoy .

