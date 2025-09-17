Triple H, Shawn Michaels y William Regal encendieron el regreso en Full Sail

NXT Homecoming arrancó con una escena cargada de simbolismo. Triple H, Director Creativo de Contenido de WWE y quien en su momento dio forma a la marca negra y dorada, apareció para recibir una ovación atronadora. “Las tres letras de NXT son algo muy especial, al igual que este edificio y toda la gente que ha formado parte de su historia: luchadores, staff, producción, estudiantes y fans”, dijo antes de subrayar que sin la afición, NXT no estaría más fuerte que nunca.

El momento se volvió aún más intenso cuando Shawn Michaels, actual responsable de NXT, interrumpió a su gran amigo. Señaló que, mientras Hunter lideraba Raw y SmackDown con arenas llenas y acuerdos millonarios, él y sus superestrellas estaban llevando el barco hacia el futuro. Triple H lo felicitó, pero lanzó un guiño al público al preguntar qué pasaría si quisiera volver, a lo que Shawn, visiblemente incómodo, respondió que tendrían “un gran problema”.

La tensión alcanzó su punto más alto con la aparición de William Regal, quien también fue figura clave en la dirección de NXT. Regal sugirió una solución radical: ¡WAR GAMES!

► ¿Habrá War Games con NXT?

Aunque la idea encendió al público, quedó claro que no habrá por ahora una guerra directa entre NXT, Raw y SmackDown. Aunque no hay que descartar que esto pueda suceder.