Triple H: «Sentarme con CM Punk es una de mis cosas favoritas al hacer televisión»

Casi a finales del año 2023, CM Punk regresó a la compañía por la cual dejó Ring of Honor.

Lo anterior en 2005.

Me refiero claro a World Wrestling Entertainment, donde laboró de 2005 hasta 2014.

Sería en Royal Rumble de 2014 donde se calzaría las botas por última vez.

Por si no lo sabían, originalmente Punk iba enfrentarse en mano a mano a Triple H en WWE WrestleMania 30: al marcharse rechazó dicho combate.

Lo anterior podría haber minado la relación laboral con Triple H.

Pues bien.

Recientemente, a Triple H le picó la lengua y habló del tema.

Lo anterior en una entrevista con «High Performance Podcast», titulada: «Triple H EXCLUSIVE: John Cena’s Heel Turn, WWE’s New Netflix Era & Vince McMahon».

Jake Humphrey uno de los anfitriones del pódcast hiló así al tema.

Y cito.

«¿Guardas rencores? Porque tú y Punk tienen una larga historia juntos, ¿cierto? Me pregunto si… Como alguien que casi necesita separarse de su propia carrera como luchador para tomar decisiones correctas para el negocio, ¿Cómo manejas eso internamente? Me refiero a él como talento y a los desacuerdos del pasado».

A lo que Triple H respondió con inspirado acento.

«No, no guardo rencor. Cuando él regresó, tuvimos una llamada telefónica, y le dije algo que realmente sentía. Ya había habido momentos en el pasado en los que tratamos de reconectar o lo que sea, y creo que muchas de nuestras diferencias a lo largo de los años se debieron simplemente a una mala comunicación entre nosotros.

«Yo estaba en medio, entre lo que el equipo creativo quería y lo que él quería, y trataba de suavizarlo todo. Pero desde su punto de vista, yo era el enemigo. Y como no confiaba en mí, no podía lograr que se abriera. No puedes trabajar con alguien que no se abre. Él se cerraba, y así no podíamos trabajar juntos. Al final, simplemente dejaba de hablar. Y probablemente había cierto disgusto mutuo, pero basado en mala comunicación.

«Así que cuando se empezó a dar todo este tema de su regreso, hablamos por teléfono, y una de las cosas que le dije —porque todavía sentía que había una especie de desconfianza debajo de todo— fue:

‘Mira, si esto va a funcionar, tenemos que soltar todo lo demás. Yo no soy la misma persona que era hace diez años cuando tú estabas aquí. Y si no he cambiado, entonces desperdicié diez años de mi vida. Espero que tú también seas una persona distinta. Si no lo eres, entonces tú también desperdiciaste diez años de la tuya.