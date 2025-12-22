Triple H se ve a sí mismo como «el custodio de la historia»

Desde que Vince McMahon dejara la compañía, Paul «Triple H» Levesque asumió el rol del Director de Contenido de la WWE y se encarga de determinar la dirección creativa de la promoción, entre otras responsabilidades, algunas incluso de índole ejecutivo junto a Nick Khan, Presidente de la WWE.

► Triple H posee varios artículos de colección en su oficina

Tras décadas en la industria de la lucha libre profesional, Triple H ha desarrollado un profundo respeto por su historia, lo cual le ha permitido acumular una gran colección de recuerdos de la lucha libre profesional. Durante una entrevista reciente con Complex, «The Game» mencionó que tiene numerosos artículos expuestos en su oficina, entre los cuales hay títulos antiguos como el que le fue entregado a Bruno Sanmartino cuando este tuvo el reinado más largo en la historia de la WWE, entre otros objetos valiosos.

«Me considero el custodio de la historia de esta lucha y de su protección en el futuro».

«Soy un gran aficionado a la historia de la industria. Esta colección de pared, cuando construíamos esta oficina para mí, la idea era: si pudiera tener lo que quisiera, ¿qué querría tener aquí? Y es la representación del linaje de esta empresa.»

«En lo que respecta a los objetos de colección de lucha libre, lo importante es proteger la historia, que perdure por generaciones y que la gente pueda verla. Durante demasiado tiempo, creo que tuvimos un almacén gigante con todas estas cosas que habíamos acumulado a lo largo de los años, pero todo estaba ahí tirado, desmoronándose, acumulando polvo. Y que todo eso se limpie, documente e inmortalice, creo que es lo mejor del mundo.»