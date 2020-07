Triple H se sincera sobre The Undertaker y Vince McMahon

Recientemente estuvo Triple H en The Gorilla Position para charlar acerca de diferentes asuntos relacionados con WWE. Pocas leyendas están a la altura del todavía luchador pero también Jefe de Operaciones del imperio de Vince McMahon. Tiene una carrera histórica que todavía no ha finalizado y por si fuera poco lo que ha hecho y hace en los encordados también destaca por su papel fuera de los mismos. NXT no sería lo mismo sin él. Y por eso muchos desean que tome el control total de la empresa cuando el mandamás tenga que dejarlo.

► Triple H se sincera sobre The Undertaker

Uno de los asuntos lo llevó a hablar de la protección que The Undertaker ejercía sobre su personaje.

"Ha dejado a un lado muchas cosas para proteger su personaje, para mantener ese aura, esa imagen. Y creo que alguna vez pensó en dejar de hacerlo. Pienso que no se puede mencionar a nadie más en este negocio que hiciera algo así. Hasta hace unos años nadie había visto una foto de Mark Calaway (nombre real del Enterrador) en camiseta, pantalón corto y chanclas. Es increíble que mantuviera la mística hasta hace poco. Todo lo que hizo, todo lo que se sacrificó, fue para llegar al lugar en que está ahora. Y creo que el haberse mostrado como es lo hace todavía más legendario, más épico. Creo que era el momento de que se mostrara".

Continuando con Taker, también habla de su relación con Vince McMahon.

"Han pasado 30 años o más juntos. Hemos escuchado que Mark dijo que Vince es un mentor, un padre, un hermano, un amigo, todas esas cosas para él. Creo que Vince siente lo mismo. Cuando han hecho tanto juntos, cuando han estado juntos en las trincheras, cuando han hecho todas esas cosas, creo que de alguna manera Mark mira a Vince como esa figura paterna a la que siempre podrá recurrir. Y Vince lo mira como alguien en quien siemper puede confiar. Como el único tiempo que siemper iba a estar con él, que nunca iba a aceptar una oferta mejor, que no haría otra cosa. Él siempre estuvo ahí. Creo que siempre ha habido un respeto mutuo entre los dos. Mark es bastante directo, como Vince. Creo que ha habido un respeto constante entre los dos. Vince no es un tipo reflexivo. Tiende a seguir adelante. Pasa algo genial pero no le da vueltas, solo sigue adelante, no mira hacia atrás. Pero sí reflexiona cuando se trata de Mark".

Por último, Triple H reveló si hubiera permitido que la racha del Enterrador acabara si hubiera dependido de él.