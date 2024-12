En el reciente Monday Night RAW, Kofi Kingston y Xavier Woods traicionaron a Big E, acusándolo de haberlos abandonado. Sin embargo, lo más doloroso fue el hecho de que estos eventos sucedieron cuando el ex Campeón WWE volvía a las panatallas por primera vez en dos años (solo había estado en los paneles de los eventos premium), con motivo de la celebración de los diez años de The New Day.

► Xavier Woods y Kofi Kingston traicionaron a Big E

El mundo de la lucha libre todavía se está recuperando de la montaña rusa de emociones del pasado lunes, mientras las reacciones no se hicieron esperar. Una de las más esperadas vino por parte del Director de Contenido de la WWE, Triple H, quien durante el evento de prensa para promocionar el próximo debut de la WWE en Netflix en 2025, no pudo evitar expresar su satisfacción por cómo se desarrolló todo, resaltando la forma en como «vendieron» el drama.

«Estaba tan feliz por esos muchachos. No podríamos haber pedido cómicamente una mejor toma de alguien que vendiera esa historia por nosotros».

“Son esos momentos. Es por eso que hacemos lo que hacemos. The Rock lo dice todo el tiempo: es esa electricidad, esa conexión con la gente. No hay sentimiento más grande que ese”.

La traición de Kofi Kingston y Xavier Woods hacia Big E puso punto final a un segmento emotivo en el que The New Day recordó su viaje de una década, antes de que las cosas tomaran este giro que dejó atónitos a los fanáticos, quienes no concebían el hecho de verlos separados para siempre (Big E ya estaba alejado de sus compañeros debido a que el Draft lo puso en marcas separadas.

En cuanto a Big E, su futuro en la WWE sigue siendo incierto, ya que incluso se desconoce si renovará su contrato, mientras que Kofi Kingston y Xavier Woods parece que continuarán hacia adelante juntos, luego de que ambos experimentaran desacuerdos durante las últimas semanas.