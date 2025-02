Triple H se emocionó con John Cena en WWE Royal Rumble 2025

Nunca más vamos a ver a John Cena luchando en un Royal Rumble de WWE. ¿Qué tan emocionante (y triste) es esta afirmación? Afortunadamente, en la gira de retiro del 16 veces Campeón Mundial, aún le quedan Elimination Chamber, WrestleMania y mucho más.

Pero no Royal Rumble. Y no es por quedarnos con lo negativo pero eso mismo señaló Triple H hablando de John Cena en la conferencia de prensa posterior al evento premium reconociendo que tuvo que contener sus emociones para que no fueran a más:

«Estaba parado en backstage escuchando a John Cena hablar sobre su pasión por el negocio, cómo ve el negocio, que siempre ha hecho lo que es correcto y lo mejor para el negocio. John es uno de los mejores intérpretes que jamás haya hecho esto, pero una persona y un hombre de negocios aún mejor. Es algo raro tener todos esos dones y atributos. Me di cuenta esta noche, cuando caminó hacia la posición de Gorilla antes de salir, que era la última vez que vería a John en un Royal Rumble. Él lo dijo aquí esta noche. Yo estaba allí atrás tratando de mantener mis emociones controladas mientras él hablaba de eso. Estuve allí cuando empezó. Estoy aquí cuando llega al final. El reloj está corriendo, y cada vez que vemos a John, es una de las últimas veces que lo vemos en este ring.»

¿Quién no se emocionó?, sería la pregunta.

«He is going to now put everything he has into paying back for everybody that watched him by becoming champion one more time.» pic.twitter.com/qjDUOoIQej

— WWE (@WWE) February 2, 2025