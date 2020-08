Triple H habla de la salida del escritor principal de NXT

Como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el principal escritor creativo de WWE NXT, renunció la semana pasada a su cargo. Joe Belcastro, un hombre que llegó a WWE en 2013 y se ganó la confianza de Triple H, por lo que en 2016 pasó a ser el escritor líder de la marca amarilla. Y allí había estado hasta este mes de agosto, trabajando como mano derecha de Triple H, quien durante la conferencia de prensa posterior a NXT TakeOver XXX se refirió a la renuncia de Belcastro.

► Joe Belcastro, ¿salió de WWE por los bajos ratings logrados ante AEW?

"Quiero felicitar al personal y a todo el staff por lo que hicimos y a nuestros socios aquí en la Full Sail University, porque hacen posible para nosotros que podamos hacer lo que hacemos aquí, y no importa lo que les pidamos, siempre dicen: 'Absolutamente, déjame averiguar cómo podemos hacerlo'. La Full Sail, uno, es solo un centro de lo que hacemos detrás de escena, y lo que les enseñan aquí a estos chicos es increíble. La universidad en sí es asombrosa, pero como socios para nosotros, no puedo decirlo o suficientemente duro, son los mejores socios en el planeta, no hay ninguno como ellos.

"Y sobre el tema de Joe Belcastro, quien ha sido el escritor líder de NXT durante mucho tiempo, leí algunas especulaciones acerca de él. Tenemos un gran equipo aquí, y Joe ha hecho grandes contribuciones aquí en NXT. Y quiero agradecerle por eso porque pasará a hacer otras cosas. Al igual que todos, tenía algunos sueños que quería lograr en la vida, y se encontró aquí en la posición en la que si no se iba ahora y trataba de hacer estas otras cosas, iba a estar toda su vida arrepentido, pese a que amaba estar aquí con nosotros en NXT. Lo más difícil del mundo es renunciar a algo que amas para intentar lograr algo más que también amas.

"Me quito el sombrero ante él. Todo el respeto del mundo para él. Agradecerle por sus logros aquí en NXT. Pasará a hacer cosas diferentes, y con suerte tendrá éxito, pero si no lo tiene, la puerta siempre está abierta. Porque una vez que eres NXT, siempre eres NXT. Y es bienvenido aquí en cualquier momento. Ha sido una gran parte de esto, pero el equipo que está detrás de él ha hecho también un gran trabajo para tener a todos listos, dispuestos y capaces de pasar al siguiente nivel. Entonces, no perderemos el ritmo: será asombroso. Y nuevamente la agradezco por sus contribuciones. Buena suerte con su futuro y, como decimos en el negocio, nunca es un adiós. Nos vemos en el camino. Joe Belcastro, nos veremos más adelante".

