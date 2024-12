Como luchador (él mismo, John Cena…) y en roles fuera del cuadrilátero, como el actual de Director de Contenido (Cody Rhodes, Roman Reigns…), Triple H ha visto a todo tipo de estrellas ocupando el trono de WWE. Pero cada una de ellas fue diferente y nunca la misma fórmula funcionó para personas distintas.

► Todo tipo de estrellas

Durante una reciente entrevista con Roommate, «The Game» habla del «OTC» en comparación con otros nombres top como el actual Campeón Indiscutible:

“Cada estrella tiene cosas que le funcionan. Cena es como el tipo al que le dices ‘dame el tipo perfecto que haré lo que sea por la compañía’, es Cena. Él sabe lo que debe hacer por él, sabe lo que debe hacer por la compañía. Es el primero en llegar, el último en irse. Él se encargará de todos los medios. Es un representante perfecto de la compañía en todo momento.

Cody Rhodes también es muy parecido. Él se modela a sí mismo según eso porque era un chico joven y prometedor cuando Cena estaba en la cima. Así que él vio eso y así es como se ve a sí mismo, porque así es como te conviertes en el mejor».

Roman es totalmente diferente. No en el mal sentido, le gusta hacer lo máximo en relaciones públicas. Él dice: ‘No creo que valga la pena perder el tiempo en eso’.

Pero eso le funciona porque si tomamos ese personaje y lo ponemos en todas esas otras cosas, en cierto modo lo dañamos. Porque no es lo que es el personaje. Así que no es que no quiera hacerlo. Es que no siente que el personaje deba hacer esas cosas”.

