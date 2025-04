Triple H revela qué hace cuando un show de WWE sale mal

Estar detrás de un evento de lucha libre no es tarea fácil, cualquiera que haya trabajado detrás de cámaras de uno lo sabrá.

Por eso a veces es entendible cuando, se toman a modo personal los organizadores las críticas del público que no ha experimentado la ardua labor.

Lo más parecido sería un rodaje de una serie o película, y ni así.

Sacar adelante ambos proyectos requiere de un líder de armas tomar.

Por ahora uno de los que está en la planeación creativa de World Wrestling Entertainment, Triple H, ha decidido contar qué hace cuando el espectáculo no salió como querían.

Lo anterior en una entrevista con «High Performance Podcast», titulada: «Triple H EXCLUSIVE: John Cena’s Heel Turn, WWE’s New Netflix Era & Vince McMahon».

Jake Humphrey uno de los anfitriones del pódcast hiló así al tema.

Y cito.

A lo que Triple H respondió.

«Sí, no puedes quedarte estancado en eso. ¿Hay cosas que cambiaría? ¿Momentos que, creativamente, pienso: ‘Maldita sea, eso fue terrible’ o lo que sea? Claro. Tienes un mal evento y… Tenemos todos estos dichos en el negocio: ‘Bueno, eso estuvo mal. ¡Ah, lo hacemos otra vez mañana!’ ¿Sabes a lo que me refiero? Como si el SmackDown del viernes no fue muy bueno… Bueno, lo volvemos a intentar».

Lo interrumpió ipso facto Humphrey para preguntarle.

Respondería con inspirado acento Triple H.

«¿Qué me perdí? ¿Por qué? A veces… Simplemente no funciona. Lo imaginé de una manera y no salió así en el papel. Es solo parte del proceso creativo. Nadie escribe una película o un libro pensando: ‘Voy a hacer algo más o menos bueno’, o, ‘Voy a rodar una película mediocre’, ¿Verdad? Pero luego simplemente no sale como lo imaginabas: Algo cambia, la gente no lo recibe como pensabas, la actuación no fue como esperabas, no se grabó como querías.

«Nosotros… Nuestro contenido es en vivo, ¿No? Así que si hay un momento emocional que necesitas capturar y ocurre justo durante un plano equivocado de cámara, y piensas: ‘Chango, se lo perdieron‘, es como ‘Carajo’. Y solo piensas: ‘Eso no funcionó como yo quería’. Pero está bien. Entonces piensas: ¿por qué no funcionó así? ¿Por qué? A veces hay razones, y otras veces simplemente… Así fue. No encajó.

«Al principio de mi carrera, si tenía una mala lucha—Y todos los que han estado en este negocio han tenido combates espantosos—salías ahí, y apestaba. A la gente no le importaba. Volvías y decías: ‘Jesús, eso fue malo’, y me afectaba. Me lo llevaba conmigo, hasta que hacía algo grandioso otra vez, y me quedaba como: ‘Ugh’, sentía que todo mi mundo se caía.

«Pero no puedes quedarte ahí. Si estás subiendo una montaña y das un mal paso, y resbalas, está bien. No puedes seguir pensando en ese paso en falso. Tienes que seguir subiendo.

«Solo tienes que volver a entrar en la zona creativa y avanzar, ¿Si me hago entender? Y tienes que tener cuidado de que no se convierta en una rutina. Pienso en los deportes todo el tiempo. La gente cae en baches, como los bateadores en el béisbol, porque empiezan a perder la confianza, a perder su esencia. No puedes permitirte eso. Solo tienes que superar lo que funcionó, sentirte bien por lo que funcionó, disfrutarlo un momento, patearte un poco por lo que no funcionó, y luego seguir adelante.

«Y nunca es como: ‘Oye, qué buenos somos en esto’, porque eso puede cambiar en un segundo. Y tampoco es: ‘Qué malos somos en esto’, porque eso también puede cambiar en un segundo. Solo tienes que seguir trabajando como loco para ser grandioso, para ofrecer algo grandioso todo el tiempo, y olvidarte del pasado. El pasado siempre está ahí.

«Una de las cosas que aprendí de Vince [McMahon]—que creo que no manejaba bien—fue que solía decirle todo el tiempo: ‘No entiendo por qué no puedes disfrutar nada de esto. Eres como el tipo que sube al Monte Everest, llega a la cima, y antes de bajar, ya está mirando alrededor para ver si hay una montaña más alta que escalar’. ¿Sabes a lo que me refiero?

«Me gusta ese reto, pero yo puedo cargar con las victorias mejor. Creo que puedo celebrar las victorias mejor. Puedo disfrutar ese éxito. Como decir: ‘Eso fue realmente bueno. Esto fue fenomenal’.