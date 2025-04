Triple H revela cómo WWE ayudó a Post Malone

El famoso músico Post Malone no es ajeno a la WWE. De hecho, es un personaje jugable a través de DLC del videojuego WWE 2K24. También hemos visto al Undertaker enseñándole a hacer el Chokeslam.

Aunque en realidad la conexión es mucho más fuerte, según revela Triple H en una reciente entrevista en el pódcast High Performance:

«Post Malone… estuve una vez en una reunión con él, y su papá también estaba ahí. Después, su papá se me acercó y me dijo: ‘Quiero que sepas algo, él no lo dice mucho, pero cuando era niño, tú y Stone Cold Steve Austin eran lo más grande para él. No sé si hubiera salido adelante. Tuvo una infancia bastante difícil y no sé si habría logrado llegar a donde está si no fuera por ustedes. Ustedes eran como sus modelos a seguir e inspiración’. No porque ahora sea famoso, sino por haber estado ahí para alguien más… eso es increíble e inspirador.»