Triple H revela cómo fue el proceso creativo para convertir a John Cena en villano

WWE Elimination Chamber (2025) será recordado como el día después de 20 años en que John Cena le dio cierre a la etapa de héroe de su personaje para la televisión.

Recordemos que durante 2005 su personaje pasó de villano a héroe para destronar a JBL en WWE WrestleMania 21.

Ahora llega a WWE WrestleMania 41 como rudo y quiere destronar a Cody Rhodes.

Ambas ocasiones por el campeonato máximo de la compañía.

Lo anterior en ventas ha sido muy rentable para la compañía.

También ha sido tema de debate.

Lo único cierto acá es que fue un riesgo, lo tomaron y salió bien.

Algo de lo que no se puede ufanar cualquier compañía audiovisual.

En fin.

Triple H soltó la lengua y contó cómo orquestaron el cambio de rudo que aún se compara con el de Hulk Hogan en los 90′ y Stone Cold a inicios de los 2000.

Lo anterior en una entrevista con «High Performance Podcast», titulada: «Triple H EXCLUSIVE: John Cena’s Heel Turn, WWE’s New Netflix Era & Vince McMahon».

Jake Humphrey uno de los anfitriones del pódcast hiló así al tema.

Y cito.

Triple H empezó por responder.

Humphrey quiso acotar lo siguiente antes de continuar.

Aquí fue cuando Triple H soltó la sopa.

«Hablé con John. Él es el profesional por excelencia. Me dijo: ‘Mira, tengo mis opiniones, pero lo que tú quieras que haga, lo haré al mil por ciento. Solo interpreto a un personaje llamado John Cena’. No está demasiado preocupado por las consecuencias o el drama. Ni siquiera con su carrera de actor, él está muy abierto a todo.

«Pero bueno, ¿A quién le importa si todas las entradas se venden, cierto? A lo largo de su carrera, en distintos momentos , se planteó lo de convertir a John en rudo. Y muchos no querían hacerlo. Aunque había un grupo de aficionados que no lo soportaban, también había un núcleo—especialmente de jóvenes—que lo veían como todo: el héroe, el lema de ‘Hustle, Loyalty, Respect’. ¿Cómo conviertes eso en un villano?

«Ahí empezaron los cánticos de ‘ Let’s go Cena / Cena sucks’ y comenzaron a abuchear lo que él hacía. Durante la construcción para ese WrestleMania, cuanto peor me comportaba yo, más me aplaudían. Y eso me frustraba. ¡Se suponía que yo era el malo! Pero cuanto más malvado era, más me querían, y el tipo al que se suponía debían apoyar, lo abucheaban. Hablamos de eso en ese momento, y le dije algo como: ‘Eres como los Red Sox y los Yankees al mismo tiempo’, si eso tiene sentido aquí».

Humphrey lo interrumpió para decir.

Triple H entonces le respondió.

Humphrey no dejó pasar la oportunidad y señaló.

Triple H no dudó ni un segundo y dijo.

Humphrey no se contuvo y le preguntó.

Así que Triple H reveló.

«Exactamente lo que pasó en Elimination Chamber. Que Cody está siendo presionado para venderse, para unirse a The Rock, y Cody se niega. Y tú (Cena) estás ahí, parece que estás apoyando a Cody, le dices a The Rock que se vaya al carajo y todo eso… Y de pronto pasa lo impensado: Miras a The Rock, The Rock te mira, y tú le das una patada en las bolas. Y lo destrozas brutalmente. Lo dejas tirado y te vuelves malo maloso del cuento. Te vendes.

«Porque, en tu mente, y yo siempre he sentido esto, los villanos deben tener un motivo. Debe tener sentido. Tal vez no estés de acuerdo con ellos, pero al menos puedes entender por qué piensan así.

«Entonces, en la mente de John, después de más de 20 años haciendo todo bien… Aun así le dicen que apesta. Aun así lo abuchean. Aun así lo llaman ‘Super Cena’, dicen que no sabe luchar, que solo tiene cinco movimientos, todas esas críticas…

«Todo eso que ha superado durante 25 años, ahora puede usarlo como resentimiento. En su última corrida, con el deseo de tener una gran despedida… Sabe que el tiempo se le está acabando. Tal vez ya no sea tan bueno, tan rápido, tan fuerte, tan buen interprete.

«Así que tiene que venderse. Tiene que hacer trampas. Tiene que hacer cosas que nunca habría hecho por sus principios de ‘hustle, loyalty, respect’. Pero ahora sí lo hará, porque está desesperado en sus últimas horas. Tiene sentido como historia.

«Entonces, hablamos de esto con John y me dice: ‘Guau. No pensé que ibas a ir por ahí… Eso es atrevido. Pero me encanta, maldita sea.” Y me dijo: ‘Me encanta porque podría ir por lo seguro, hacerlo fácil, venir, repetir mis mejores luchas. O puedo tomar un reto. Esto es un reto para mí. Es un rol jugoso. Ahora es: ¿Cómo hago que me odien?’ ¿Y quién sabe? Tal vez en diciembre vea la luz y se vuelva bueno otra vez. Tal vez se retire como villano. Está todo abierto».