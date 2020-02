Triple H responde a todo: AEW, Kross, Bordeaux, Vince y A-Kid

Estamos acostumbrados a ver cómo la Guerra de los Miércoles por la Noche es ganada semana tras semana por AEW. NXT sigue ofreciendo grandes episodios pero los ratings van del lado de su competencia. Podría decirse que es un enfrentamiento injusto pues estamos hablando de toda una empresa contra una única marca, pero tampoco tiene mucha importancia esta cuestión. Además de que, como fanáticos, no tenemos nada de lo que protestar. Eso puede que fuera más una conversación de los directivos de All Elite Wrestling o de WWE.

Por ejemplo, para Triple H. El Jefe de Operaciones del Imperio McMahon es quien se está encargando de continuar con esta disputa, de poner a sus soldados cada semana para que den el máximo en la Full Sail University. Precisamente él ha hablado sobre esta guerra recientemente con Ryan Satin, comentando de forma breve pero clara qué piensa de las audiencias de ambos programas.

When asked about losing in demos to AEW on Wednesday nights: "It's about the long game. What we have to do is get to the people in the younger demos."

HHH notes that if you break down the numbers for NXT on USA, they're very similar to Raw since they're on the same network.

— Ryan Satin (@ryansatin) February 12, 2020