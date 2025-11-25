Muchos fanáticos han venido cuestionando la dependencia extrema de las estrellas veteranas para consolidarse en los planos estelares: Brock Lesnar, CM Punk, Randy Orton, Seth Rollins y Roman Reigns, son varios de los nombres que han ido rotando en la cima de la compañía, a quienes se les ha sumado Cody Rhodes en los últimos dos años. Los críticos del régimen actual se preguntan quién tomará la batuta cuando estos nombres ya no estén más en la compañía.

► Triple H confía en la profundidad del elenco de WWE

Triple H finalmente ha abordado el hecho de que muchos fans sienten que el talento de los eventos principales de la WWE es demasiado mayor, y durante una entrevista reciente con Complex, respondió a las preocupaciones sobre la dependencia de la WWE de un grupo de estrellas mayores. Señaló que, si bien nombres como Brock Lesnar, Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes y Seth Rollins siguen liderando la compañía, son solo una parte del panorama, ya que The Game destacó la creciente generación de talento, mencionando a luchadores como Bron Breakker y Bronson Reed, junto con muchas otras estrellas jóvenes en ascenso, resaltando la profundidad de su elenco.

“Entre Brock Lesnar, Roman, Punk y Cody, Seth está en la lista ahora mismo, pero él también influye. Muchos otros. Y eso sin contar las nuevas generaciones de los Bron Breakkers, los Bronson Reed y los jóvenes que están en ascenso”.

“Cuando la gente habla del negocio actual y de dónde se encuentra nuestro talento, sí, todos los mejores jugadores están en las primeras posiciones y son un poco mayores. Pero la solidez y la profundidad de lo que hay debajo es lo que más me entusiasma, porque el campo es amplio. Este negocio va a estar en buena forma por mucho tiempo”.

Triple H claramente está planeando un futuro a largo plazo más allá de los nombres principales actuales de la WWE, ya que confía en el amplio elenco que posee y se enfoca en la formación de la próxima generación de estrellas.