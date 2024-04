Triple H resalta la importancia de un cambio de planes

El plan inicial para WrestleMania 40 era que Roman Reigns se enfrentara a The Rock en el evento estelar, pero este fue cambiado debido al abrumador apoyo de los fanáticos hacia Cody Rhodes. En consecuencia, ahora el cartel quedó configurado de la siguiente manera, en sus combates estelares: Cody Rhodes y Seth Rollins contra The Rock y Roman Reigns en una lucha por equipos para la primera noche, mientras que la segunda noche tendrá una lucha uno a uno entre Rhodes y Reigns.

► Triple H analiza los cambios en el plan original de WrestleMania 40

El director de contenido de la WWE, Triple H, ha arrojado luz sobre el proceso de toma de decisiones detrás del cambio de planes de WrestleMania 40 que involucran a Cody Rhodes y The Rock. Durante una aparición en ESPN, «The Game» explicó sobre la flexibilidad en la planificación, y además, compartió ideas sobre la naturaleza dinámica de la toma de decisiones de la WWE.

“Ahora es un momento diferente y la forma en que hago las cosas es ligeramente diferente. En mi carrera, aprendí estando aquí, pero hubo cosas en el camino que siempre pensé que haría de manera diferente. Ahora en este momento puedo hacer esas llamadas con un gran equipo de personas”.

“Ya sea que la gente quiera creerlo o no, creo que estábamos considerando esto como si aquí es donde vamos a ir para comenzar y tiene la oportunidad de lograrlo de esa manera. Siempre tenemos que llamar a audibles todas las semanas. Todo lo que haces depende de las reacciones. Eso es lo que hacemos como industria”.

“Lo hermoso de este grupo y de Cody, Roman y The Rock especialmente, es que todos están atentos. Y luego nos reunimos todos y descubrimos la mier**”.

Tras los recientes eventos, se espera que The Rock, Roman Reigns y Cody Rhodes tengan apariciones activas en esta recta final de cara a Wrestlemania 40, especialmente tras el brutal ataque que The Great One le propinó a The American Nightmare en el último Monday Night Raw.