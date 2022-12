Vicepresidente Senior de House Shows, ese es el puesto que ocupa ahora Road Dogg después de que Triple H lo contratara nuevamente tras haber sido despedido por Vince McMahon. Sustituyó a Jeff Jarrett, quien actualmente está trabajando en AEW. Acerca de este rol estuvo hablando el integrante de DX recientemente en Military News. Así como también de que lo firmaron de nuevo justo cuando se iba a terminar su indemnización.

► Triple H recuperó a Road Dogg

“Fue toda una historia increíble con intervención divina seguro. Me despidieron en enero de 2022 y tenía nueve meses de indemnización por despido porque fui un empleado de tiempo completo durante una década. Literalmente, el mes en que debía finalizar la indemnización por despido, Paul o Hunter, como la mayoría de la gente lo conoce, me llamó y me preguntó si quería volver. Fue increíble y por eso digo que fue una intervención divina. Creo que fue Dios cuidándome incluso cuando estaba preocupado y no estaba siendo fiel. Al mismo tiempo, estaba pensando, sucederá lo correcto. Estaba orando y creyendo. Y sucedió, no era lo que esperaba.

«No es un trabajo difícil, es básicamente seguir la creatividad en la televisión y asegurarse de que los house shows coincidan con esa creatividad. Tengo que pensar en algo creativo, como algunos ángulos para los house show, simplemente reuniendo al equipo y los combates y llegando al final. De vez en cuando tengo que desviarme de la fórmula, pero en realidad es solo seguir el plan creativo que están haciendo en la televisión y asegurarme de que los house shows repliquen eso. No tengo que estar en todos los house show, pero voy a la oficina cada dos semanas y voy a uno o dos house show al mes. Puedo ir a Raw o SmackDown. Yo elijo a los que quiero ir. A veces me siento en los asientos de arriba y veo el espectáculo porque también puedo ayudar a la producción. Por ejemplo, acorté algunas cosas promocionales y traté de hacerlo más amigable para los fanáticos. Puedo trabajar en el lado de la producción. Es realmente genial”.

¿Qué pensáis de que Road Dogg volviera a WWE con Triple H?