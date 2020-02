Marco Corleone, también conocido como Mark Jindrak, tuvo un paso por WWE luego de que esta compró WCW. Estuvo entre los años 2001 y 2005 sin mayor éxito, aunque aquello pudo cambiar en su momento, ya que tuvo la oportunidad de haber formado parte de Evolution, junto a Ric Flair, Triple H y Randy Orton, tomando el lugar de Batista. Sin embargo, como hemos comentado con anterioridad, esta historia no prosperó.

El último episodio del documental Ruthless Agression de WWE Network se centró en la facción más dominante de la WWE en ese momento: Evolution y nos mostró más acerca de Mark Jindrak, quien según la historia había sido seleccionado por Vince McMahon para ser el cuarto miembro del legendario grupo, junto con Triple H, Ric Flair y Randy Orton. El episodio incluso mostró imágenes que filmaron de él junto con el resto del grupo.

El propio Triple H, sin embargo, no estaba muy convencido, e intervino para que fuera reemplazado por Batista, lo que, en retrospectiva, terminó siendo la mejor jugada. Esto, a pesar de que sí tuvieron la intención de integrarlo al grupo.

«Filmamos un montón de material con Mark con la intención de que formara parte de Evolution«.

El documental también pudo, en su momento, entrevistar a Corleone sobre la situación y, en general, parece que no hay resentimientos reales por parte de Mark, al menos no hacia la propia WWE. Sin embargo, el día de ayer hizo una publicación por medio de su cuenta de Twitter, que más bien parece un reto.

Well it feels nice to have closure after 17 years. I understand why he didn’t want me in the group. But it won’t stop me from challenging him at Wrestlemania. HHH vs. Mark Jindrak . See you in Tampa Paul. Bring your black suit https://t.co/NChu13hkvD

— Mark Jindrak (@MarcoCorleone23) February 25, 2020