Triple H recibe críticas por relegar a Drew McIntyre y Karrion Kross

Si bien se han evidenciado cambios desde que Triple H ha asumido el mando de la Dirección Creativa de WWE, ha generado resistencia en cierto sector de la prensa especializada y fanáticos por no darle impulso a algunos luchadores que, a su criterio, merecían una oportunidad por estar en la cima.

► Vince Russo descarga contra Triple H

Vince Russo ha sido uno de los críticos de la directiva actual de la WWE, esta vez acusando a Triple H de sabotear a talentos destacados como Drew McIntyre y Karrion Kross antes de que se vuelvan demasiado conocidos. Durante una aparición reciente en Minus7 Sports, Russo se desató cuando le preguntaron a quién debería apostar la WWE ahora que John Cena se ha retirado. El ex escritor de la WWE transformó la pregunta en un análisis a fondo de la política interna de la WWE, usando a las citadas Superestrellas, y cuestionando a la compañía de por qué no fueron bien utilizados a pesar de tener un claro potencial comercial y poder estelar.

«Cuando tienes un paquete de Karrion Kross y Scarlett —y déjame decir esto de Scarlett—, es una mujer hermosa. No me refiero a atractiva. Es una mujer con aspecto de estrella de cine. Es Sable. Cuando tienes a esta pareja que es como un símbolo de dólar por todas partes, y no les renuevan el contrato, hermano, sabes que es una de dos cosas. Primero, o es política, o segundo, quienes dirigen sus carreras son incompetentes. Así que tienen que irse. Es una de esas dos cosas.»

«El tipo al que miro (Drew McIntyre), hermano, se va a convertir en una gran estrella de cine, y luego recordarás su carrera en la WWE y dirás: ‘¿En serio?’. Hermano, el hecho de que Drew McIntyre no esté en la cima… ¿en serio? Tatúenle símbolos de dólar por todas partes. Mira cómo lo fichan, hermano. Hay que despedir gente.

Triple H todavía tiene la mentalidad de un luchador. Y hermano, cuando Triple H ve a alguien con el potencial de ser mejor que él, lo va a destrozar

«Eso fue lo que pasó con Kross. Eso fue lo que pasó con Drew McIntyre. Por eso nunca puedes tener a un luchador, un exluchador, a cargo de la parte creativa que va a influir en otros luchadores

WWE SmackDown 26 diciembre 2025 Nick Aldis Cody Rhodes Drew McIntyre

La opinión de Russo se centró en una crítica a Triple H y su pasado como luchador, citando que probablemente veía a Kross o McIntyre como amenazas y por eso no se les dio el impulso que consideraba que merecían. Hoy en día, Kross ya no está en la compañía, mientras que McIntyre, pese a tener apariciones regulares en televisión, no ha podido consolidarse en la cima.


