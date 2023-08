Triple H recibe apoyo contra AEW: «Es secundaria»

«Es tomar esa apuesta nuevamente y decir: No crecí soñando con ser campeón o la cara de una empresa secundaria». De esta despectiva manera hacia AEW contestaba Triple H recientes palabras de Cody Rhodes sobre su transición de dicha compañía a WWE: «El resultado de dejar AEW es perseguir el sueño más grande y primordial que he tenido en toda mi vida». Como consecuencia, HHH recibió muchas respuestas, destacando la de Tony Khan: «Creo que Impact, AAA y New Japan Pro-Wrestling han hecho grandes cosas con nosotros, pero tienen que tener sentido para AEW, […] y es bueno para nosotros porque demuestra que somos la compañía número uno en la lucha libre […]».

► Triple H recibe apoyo contra AEW

Todo el mundo está compartiendo su punto de vista y ahora queremos conocer qué piensa el premiado periodista Bill Apter. En un reciente episodio de The Wrestling Time Machine, muestra su apoyo a The King of Kings explicando que es una obviedad que la promoción All Elite está en un segundo plano.

«Si lo consideras, WWE sigue siendo el nombre de marca que la mayoría de las personas reconocen. Si le preguntas a alguien en la calle que mencione una compañía de lucha libre, la mayoría dirá WWE. No hay nada incorrecto en esta etapa en la que se encuentra AEW en el negocio. A medida que crecen, ser la promoción secundaria en el mundo no es un problema«.

Y Apter no es el único en alzar la voz en defensa de Triple H, también lo hizo Dutch Mantell:

«Bueno, si solo tuvieras dos promociones, una de ellas tendría que ser secundaria. Una de ellas tendría que liderar o ser mejor que la otra. Y pienso que dado que WWE ha estado en el negocio durante 60 o 70 años, o lo que sea, y AEW ha estado en el negocio durante cuatro años, lo cual respeto, pero sí, en este momento creo que AEW – y creo que incluso Tony Khan te lo diría – no está al nivel de WWE. No lo están. ¿Y lo estarán en algún momento? No lo sé».