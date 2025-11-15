Triple H reacciona al regreso de Matt Cardona a SmackDown

Tras poco más de cinco años de ausencia en la WWE, Matt Cardona regresó sorpresivamente bajo su antiguo personaje de Zack Ryder durante el reciente episodio de WWE SmackDown. Participó en el torneo Last Time Is Now como oponente misterioso y subió al ring junto a LA Knight ante un público atónito, y aunque tuvo una buena participación, no le fue suficiente como para llevarse el triunfo.

► ¿El regreso de Matt Cardona a WWE fue de una sola noche?

Zack Ryder ha vuelto, pero la confirmación definitiva llegó minutos después de finalizar el programa, cuando Triple H publicó en su cuenta de X una foto tras bastidores con Cardona. El mensaje dejó claro que no se trataba de un simple cameo, sino de un momento que la WWE quería que los fans sintieran.

«Nunca se sabe quién puede aparecer en el torneo Last Time Is Now. Todo se trata de oportunidades, y Zack Ryder lo demostró esta noche«.

La imagen mostraba a ambos sonriendo, con Triple H haciendo su característico gesto de señalar, un momento que cerraba el círculo entre el ejecutivo de la WWE y un luchador que luchó por regresar tras ser despedido en 2020 durante los recortes presupuestarios masivos. Desde su salida de la WWE, Cardona se forjó un nombre importante en el circuito independiente, participando en todo tipo de combates, logrando varios títulos en el camino.

Otra pista que daría a entender que el regreso de Cardona podría no ser de una sola noche, fue el hecho de que WWE Shop puso a la venta tres camisetas con la temática de Zack Ryder, aunque por el momento no está claro si se trató de un regreso por una sola noche o algo más permanente.