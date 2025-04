Esta semana de WrestleMania que está próxima a concluir ha sido una de las más oscuras que se recuerdan. Al entrometimiento de WWE en más shows independientes que nunca (con y sin el programa WWE ID como excusa), se le unió la noticia de que NXT Europe sigue en la agenda de la empresa. Y para rematar, anoche el gigante estadounidense desveló la adquisición de AAA, tras el anuncio del evento «conjunto» Worlds Collide.

La celebración de la primera jornada de WrestleMania 41 estuvo marcada pues, a ojos de muchos seguidores hispanohablantes, por tal compra. Y ante el lógico revuelo, Triple H fue preguntado al respecto durante la rueda de prensa posterior al show. «The Game», lógicamente, estimó que esta noticia sólo puede resultar positiva para la lucha mexicana (agradecimientos a Wrestling Headlines por la transcripción).

A partnership that will benefit the entire world of sports-entertainment. @luchalibreaaa has been a cultural mainstay in Mexico and the home to many @WWE Superstars. This partnership will guarantee that AAA remains the premier destination for wrestling in Mexico.



A special… pic.twitter.com/mzsEip0SoG