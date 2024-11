Triple H pudo recuperar a Big Bill para WWE en 2021

El actual luchador de AEW Big Bill pudo regresar a WWE, donde era conocido como Big Cass, antes de unirse a TNA en 2021 ya que habló con Triple H. Había dejado la compañía en 2018 después de siete años en ella mientras lidiaba con graves problemas relacionados con la depresión, la ansiedad y su adicción al alcohol. Necesitó tomarse un tiempo fuera de la industria antes de continuar con su carrera. Y cuando lo hizo estuvo trabajando en la escena independiente primero antes de firmar con la Total Nonstop Action para en 2022 hacerlo con All Elite Wrestling.

► Big Bill habló con Triple H

En Talk Is Jericho, el grandulón recuerda hablar con HHH:

«Hablé brevemente con Finn cuando Impact me ofreció ir allí. Le dije, ‘WWE ha hecho tanto por mí en términos de rehabilitación y han pagado mucho dinero. No quiero insultarlos.’ Él me dijo, ‘Solo habla con Hunter. Él lo entenderá.’ Antes de ir a Impact, le envié un mensaje a Hunter para hacerle saber que estaba muy agradecido. ‘Estoy muy agradecido. No estoy listo para regresar a WWE. Quiero hacer esto. Más adelante, veremos.’ Él fue muy amable al respecto. Eso es exactamente lo que dijo, ‘Haz lo que tengas que hacer, más adelante.’ Esa fue la única vez que me comuniqué con ellos en ese momento.»

Por lo que parece, la puerta de WWE está abierta para que Big Bill regrese. La verdad es que no demostró mucho en aquellos tiempos más allá de su tamaño pero en 2024 sí ha evolucionado a través de las diferentes etapas por las que ha pasado. Así que veremos cómo sigue trabajando y si vuelve a hablar con Triple H.

¿Te gustaría que Big Bill regresara a WWE? ¿Qué opinas de su trabajo en AEW?