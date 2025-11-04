Triple H promete un nuevo panorama en WWE RAW

En el reciente Saturday Night’s Main Event, que consistió en cuatro combates, tuvimos dos cambios titulares, así como el anuncio de John Cena respecto a un torneo que se llevará a cabo para determinar a su último oponente de entre un grupo de 16 participantes de todas las marcas, e incluso fuera de la WWE. El estelar concluyó con una victoria de CM Punk frente a Jey Uso, logrando conquistar el Campeonato Mundial de Peso Completo, que estaba vacante.

► Triple H reflexiona sobre Saturday Night’s Main Event

Los últimos acontencimientos suscitados este fin de semana han dejado a Triple H muy optimista sobre el futuro de la WWE. El lunes por la tarde, en su cuenta de X, Triple H publicó algunos de los momentos más destacados de SNME, reflexionando sobre el evento y el futuro inmediato de la compañía, prometiendo un «cambio de panorama».

«Pueden pasar muchas cosas un sábado por la noche en la WWE. Cuatro combates de alto riesgo… Dos NUEVOS campeones mundiales coronados… Y un anuncio histórico para el 13 de diciembre… Se avecina un nuevo panorama en la WWE, que comienza esta noche en WWE Raw.»

Si bien es posible que Triple H se refiera a los eventos del sábado pasado como la causa del cambio dado que tenemos dos nuevos campeones, su uso de la frase probablemente hará que algunos fanáticos se pregunten si se avecina otro gran evento de la WWE, o si bien será día que marque el inicio del camino para Survivor Series, que se llevará a finales de este mes, y del que se necesitan programar los dos combates de WarGames.