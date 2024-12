Se antojaba potencialmente revelador que Roman Reigns, tras Survivor Series: WarGames 2024, no fuese anunciado anunciado para ningún próximo show de WWE. Y esto casaba con los rumores de que el samoano pasaría a ser un habitual de Raw una vez la marca roja se estrene en Netflix el próximo 6 de enero.

Hasta que WWE lo anunció para la edición de SmackDown del pasado viernes y «The Tribal Chief» retó a Solo Sikoa para la première de Raw en Netflix y WWE hizo oficial el duelo. No obstante, podría tratarse de una implicación competitiva (primera en un episodio televisivo desde 2022) puntual de cara a atraer miradas hacia tan importante cita.

Hoy, WWE ha querido publicar nuevo vídeo promocional de dicho debut de Raw en su nueva casa, con Triple H como maestro de ceremonias, presentando el logo oficial de la alianza entre programa y plataforma. Y merece la pena apuntar a la nómina de Superestrellas que aparecen: Cody Rhodes, Uncle Howdy, Rhea Ripley, CM Punk, Jey Uso, Liv Morgan… y Roman Reigns.

Real. Rebellious. Raw.



Welcome to WWE Raw on @Netflix. pic.twitter.com/WqfnX733oJ