Triple H ya prepara a Royce Keys para WWE: estaría en SmackDown

El futuro de Royce Keys, antes conocido como Powerhouse Hobbs, ya se está fraguando en WWE. Aunque hace unos días hubo una información incorrectamente suministrada por páginas no especializadas de lucha libre, como páginas de Facebook, se ha podido saber que es falso que Wrestle Votes, esta interesante cuenta con información insider de WWE, haya dicho que la empresa no tenga planes creativos para Keys.

► Triple H ya alista a Royce Keys para su futuro en WWE : sería en SmackDown

De hecho, lo que la persona principal detrás de Wrestle Votes dijo en su programa de radio streaming exclusivo para sus seguidores fue que él no había escuchado nada acerca de Keys, por lo que no podía dar información. No que no haya nada en torno a planes creativos para él.

Pues bien, ahora Bodyslam.net, a través de su servicio premium en Patreon, ha reportado que, en efecto, WWE sí está organizando y preparando planes creativos para Royce Keys, pero que, primero, tiene que aclimatarse a WWE y a la forma en cómo estos hacen de la lucha libre un gran producto televisivo, el mirar a cámara, hablar al micrófono. Este fue su reporte:

“WWE ha estado poniendo a Keys a trabajar en dark matches antes de SmackDown como una forma de que tenga tiempo dentro del ring mientras el equipo creativo define cuál será su dirección en adelante. También se señala que WWE y Keys han grabado viñetas promocionales para él, las cuales se espera que comiencen a emitirse pronto.

«Además, una fuente le dijo a Bodyslam que SmackDown sigue siendo el roster en el que se espera que Keys trabaje. Un reporte anterior de Fightful Select indicó que WWE había grabado material con Keys, pero no había contexto sobre qué se había filmado, cuáles eran los planes creativos para el luchador ni una fecha para su re-debut.

«Aunque Keys aún no ha hecho formalmente su re-debut, WWE sí promocionó fuertemente su aparición en el podcast de Stephanie McMahon a lo largo de su programación. WWE todavía no ha anunciado a qué roster pertenecerá Royce Keys después de su aparición en el Royal Rumble«.