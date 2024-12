Triple H pensó que la NBA no querría volver a colaborar con WWE

Muchas veces se ha hablado de por qué The Rock no luchaba más en WWE y ello era y sigue siendo debido en parte a que en Hollywood no se lo permiten pues de lesionarse podría poner en peligro o aumentar el gasto de una película de millones de dólares. ¿Qué pasaría si una estrella de la NBA se lesionara en una aparición en la compañía de lucha libre? Haría peligrar partidos, la posición en la liga del equipo…

► Solo fue un susto

Y eso pensó Triple H que le había pasado a Jalen Brunson, jugador de los New York Knicks, cuando apareció en SmackDown el 28 de junio. Cuando entraba al ring, se apoyó sobre su mano lesionada y luego se quedó mirándola, haciendo que muchos se preocuparan, y entre ellos «The Game», según le cuenta a él mismo en The Roommates Show with Brunson and Josh Hart:

Brunson: «¿Te molestaste conmigo cuando subí al ring y miré mi mano?».

Triple H: «No estaba molesto, estaba asustado. Pensé: ‘Lo único que no podemos hacer es lastimar a (Jalen)’. Le había dicho a todos que, en algún momento, alguien como tú entra, y mientras todos hablan contigo, eres una gran estrella, especialmente en nuestro mundo. Terminan convenciéndose de todo lo que dices. Es mi trabajo asegurarme de que nadie salga herido. Yo decía: «No me importa lo que diga, no debe hacer cosas con su mano y tenemos que ser cuidadosos». Entraste, te deslízaste y te apoyaste en tu mano. Me levanté de mi asiento diciendo: «¡Oh, Dios mío!» Entonces te levantaste y miraste tu mano».

Brunson: «No pensé que iba a hacer eso. Fue la primera vez que realmente usé mi mano desde antes de romperla. La miré y pensé: ‘Oh, supongo que está bien’. No fue un ‘¡Ah, me lastimé!'».

Triple H: «Practicamos contigo cómo entrar al ring. ‘Aquí está cómo entrar al ring sin usar esa mano. Así es cómo funciona la silla sin usar la otra mano’. Lo habíamos practicado. Pero cuando entraste, la adrenalina se apoderó de ti y te deslizaste. Eso es lo que estaba mirando, tu mano, mientras te deslizabas. Cuando vi que te apoyaste y de inmediato (la miraste), pensé: «Oh, nunca más haremos nada con la NBA. Estamos condenados».