Triple H sobre Pat McAfee: "Quiere regresar al ring"

Después de rivalizar durante semanas, el ex campeón NXT Adam Cole y el ex pateador de la NFL Pat McAfee finalmente se enfrentaron dentro del ring, y si bien no había mucha expectativa en términos de calidad, lo cierto es que McAfee realmente sorprendió al Universo WWE con sus habilidades dentro del ring. El ex NFL terminó perdiendo ante Cole, pero no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse, y está recibiendo toneladas de elogios por su actuación en NXT TakeOver XXX.

► Triple H, optimista con un regreso de Pat McAfee a un ring

Después del evento, Triple H participó en una conferencia telefónica con los medios y, entre otros temas, comentó sobre el futuro de Pat McAfee en NXT, luego de impresionar en su debut luchístico. El Juego tuvo buenas noticias para los fanáticos a quienes les gustó lo que vieron esta noche, y afirmó que McAfee "tiene toda la intención de continuar luchando en NXT", aunque también podría extenderse a Raw o SmackDown, ya que tiene el deseo de seguir compitiendo, pese a sus múltiples compromisos.

#NXTTakeOver: XXX — @TripleH says Pat McAfee has every intention of continuing to wrestle in NXT and maybe eventually WWE. “He’s very serious about this.” @PatMcAfeeShow — Adam Silverstein (@SilversteinAdam) August 23, 2020

"Triple H indicó que Pat McAfee tiene toda la intención de continuar luchando en NXT y quizás, eventualmente, en WWE. 'Está considerándolo seriamente'."

I'm on the Triple H conference call: Triple H tells @KennyMc1985 about Pat McAfee's status. He has a lot of commitments, but he wants to do this. "Let's see where it goes." #NXTTakeOver — Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) August 23, 2020

"Estoy en la conferencia telefónica de Triple H y este le dijo a Kenny McIntosh acerca de la situación de Pat McAfee. El tiene muchos compromisos, pero él quiere hacer esto. 'Veamos hacia dónde va todo'."

Pat McAfee ciertamente se lució anoche en NXT TakeOver: XXX, y un par de movimientos que empleó durante su lucha se volvió viral en las redes sociales. Veremos si vuelve a luchar nuevamente en el ring en un futuro cercano. Con más tiempo de entrenamiento, habrían algunos enfrentamientos muy interesantes esperándolo.

