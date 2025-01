Como muchos luchadores antes de iniciarse en el pro wrestling, Brock Rechsteiner se dedica al football universitario para los Jacksonville State Gamecocks en su actual último año de estudios.

► ¿Camino a la WWE?

Y como ellos parece que una vez termine esa etapa de su vida comenzará a luchar de manera profesional. Ya se ha hablado de ello en numerosas ocasiones en el pasado pero ahora su padre, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Scott Steiner, revela en Busted Open Radio que Triple H le ha ofrecido un contrato WWE NIL:

“Me fui con muchos resentimientos, pero en algún momento, hay que dejarlo estar. No puedes estar enojado todo el tiempo, no puedes guardar rencor. Además, el hecho de que algunas personas con las que tienes rencor probablemente ni siquiera lo sepan de todos modos. No quería arruinarle nada a Bron Breakker, así que simplemente enterré el hacha de guerra. De hecho, Hunter me llamó el otro día, probablemente hace unas tres semanas, y le ofreció a mi chico un trato de NIL. Enterré el hacha de guerra. Le queda un año más en la universidad”.

Anteriormente, hablando con ESPN, Steiner hablaba así del futuro de Brock:

“Sí, ese es el plan (entrar a la lucha libre). Quiero decir que eso es lo que él quiere hacer, así que hará lo que le haga feliz. Será un Steiner, así que eso ayuda. Pero es un buen atleta, así que no tiene límites. Lo ayudaré en todo lo que pueda. Me alegro de verlo cumplir sus sueños atléticos. Así que una vez que termine el football, ​​lo hará con la lucha libre”.

No solo estaría siguiendo los pasos de su padre o de su tío, Rick Steiner, sino del hijo de este, Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental.

