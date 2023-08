Triple H ofrece su ayuda a Elon Musk: «Solo dilo»

La próxima pelea de Elon Musk con Mark Zuckerberg nada tiene que ver en principio con la WWE pero últimamente el McMahon Empire ha estado relacionándose con la misma. Primero, cuando el dueño de X (antes, Twitter) y Tesla adelantaba recientemente que luchará al estilo de una Superstar. Luego, cuando Corey Graves se ofrecía para comentar: «Me imagino que Musk vs. Zuck necesitará un equipo de comentaristas. Oye, Elon Musk, yo conozco a tipo…».

► Triple H ofrece su ayuda a Elon Musk

Y la cosa no queda ahí pues ahora es Triple H quien tiene un ofrecimiento a Musk (parece que en la compañía luchística están mucho más cerca de este que del propietario de Facebook y Meta). The King of Kings contesta a la publicación en redes sociales del magnate como vemos a continuación; no está claro a qué se refiere pero está dispuesto a tenderle la mano. La verdad es que sería interesante ver a ambos multimillonarios acompañados de estrellas de WWE.

Say the word, @elonmusk. I know a thing or two about making an X sign. https://t.co/hrLFusrY3S pic.twitter.com/1lllI9Ic0e — Triple H (@TripleH) August 7, 2023

«Solo tienes que decirlo. Sé una cosa o dos de hacer la señal de la X».

Es interesante recordar que en 2021 el mismo Triple H retó a Elon Musk a un combate en WrestleMania en Marte:

«Déjame dirigirme a Elon Musk porque siento que hay algún tipo de falta de respeto aquí. Porque no sé si tiene un completo de superioridad dado que es un científico de cohetes —un científico de cohetes autodidacta—, ¿verdad? Es una gran cosa. […] En este punto, Elon, tienes que preguntarte a ti mismo… Todos esos increíbles logros, que créeme, son geniales, pero ¿a quién has vencido? ¿Alguna vez has golpeado a alguien? La respuesta es a nadie. Si quieres faltar el respeto a nuestro negocio, eso es una cosa. Lucharé contigo en cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento, Elon Musk. Si tienes las agallas, si tienes lo que se necesita para hacer esto, entonces tú y yo hablaremos de Elon de lo que realmente quiero hablar, que es tomar uno de tus cohetes, lanzarlo desde Florida, ir al espacio, en dirección a Marte con un equipo del Performance Center, en donde luego haremos el show más grande que el universo haya visto: WrestleMania Marte«.