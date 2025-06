Triple H: «Odiaba a Hunter Hearst Helmsley»

Hunter Hearst Helmsley fue el personaje con el que Paul Levesque debutó en WWEen 1995. Un aristócrata elitista, arrogante y heel que tuvo rivalidades con The Ultimate Warrior o Mankind y le dio al luchador su primer título individual, el Campeonato Intercontinental.

Hasta 1997, cuando comenzó a cambiar hacia Triple H nació D-Generation X. Dos etapas y una transición esenciales en la vida luchística del actual Director Creativo de la empresa de las cuales él mismo habló no hace mucho en el pódcast FLAGRANT:

Cuando llegamos al final de la etapa de DX como babyfaces, hubo un momento en que fui con Vince y le dije: ‘Quiero salir del grupo’. Y él me preguntó: ‘¿Por qué?’ Yo le dije: ‘Quiero volverme heel. Austin está en su punto más alto. The Rock está en ascenso, pero va a ser un babyface, un babyface de manual. Es tan carismático que no hay forma de que no se convierta en ese tipo de babyface. Necesitamos al Darth Vader en esta historia, ¿sabes? Tienes a dos buenos, necesitas al villano. Estoy lo suficientemente confiado en mí mismo como para ser ese villano. Pero tengo que salir del grupo y tengo que hacer el cambio ahora’. Los demás me decían: ‘¿Qué haces? No lo hagas. Quédate en esto hasta que se acabe. Estamos ganando una fortuna con el merch y todo lo demás. No hagas esto’. Y yo respondí: ‘Pero esto no es lo que quiero hacer.’”