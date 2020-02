Las claves del éxito de NXT UK pueden resumirse en tres puntos: similar formato que NXT, conjunción de una cantidad de nombres de excelsa calidad, y respeto por la tradición luchística europea. Y de nuevo, con Triple H de cabeza más visible tras bambalinas, quien ha visto como en apenas año y medio de existencia, ya se ha convertido en la marca más en forma de toda WWE, gracias a un programa semanal muy sólido y tres especiales propios a la altura de cualquier TakeOver de NXT.

Un elenco que sigue creciendo, y donde a día de hoy Jordan Devlin goza de un estatus de consentido entre los principales responsables, principalmente Shawn Michaels.

Pero por su parte, parece que «The Game» tiene a otro gladiador de predilecto, según revela Alex McCarthy de TalkSPORT.

Shawn Michaels is said to be 'big' on Jordan Devlin and wants him to defend the cruiserweight title across all brands [WON]

To add to that, I spoke to a WWE official in Texas who said Triple H is 'obsessed' with NXT UK's Ilja Dragunov.

2020 seems like a big year for these guys.

— Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) February 3, 2020