Triple H no ve valor en el Campeonato 24/7 de WWE

Ya fuera a través del momento en que Nikki Cross lo tiró a la basura, el hecho de que apenas apareciera en televisión o los informes que hemos ido conociendo, ya conocíamos lo que piensa Triple H del Campeonato 24/7. Lamentablemente, él nunca se ha pronunciado. Pero ahora sí lo hace su amigo y vicepresidente de house shows de la WWE, Road Dogg. En un nuevo episodio de la sección ‘Ask Dogg Anything!’ de su podcast, Oh…You Didn’t Know with Road Dogg Brian James and Casio Kid, explica que HHH no le ve valor a este título.

► Triple T y el Campeonato 24/7

«No sé si podrían hacer algo como el Campeonato Hardcore, pero creo que todavía hacen cosas un poco salvajes, del salvaje oeste. Quiero decir, todavía ves algunas sillas entrar en juego. Todavía los ves atravesar una mesa y esas cosas, así que creo que hay suficiente TLC y luchas callejeras y cosas así donde obtienes esos elementos en tu producto. No creo que la filosofía de Hunter vaya de la mano con ese Campeonato Hardcore 24/7. Simplemente no creo que le vea valor. No sé si yo tampoco porque era un poco más de sangre y tripas en ese entonces. Por lo que luchábamos de verdad, la mitad de nosotros lo hacíamos (se ríe). Era violento, pero también divertido. Así que no lo sé. Ya no sé si hay lugar para eso».

Es interesante apuntar que cuando vamos a WWE.com vemos que el Campeonato 24/7 aparece con una fecha de inicio y una fecha de final: 2019-2022. En cambio, otros títulos, como el Campeonato WWE, aparece solo con fecha de inicio: 1963-Presente. Así que podemos confirmar que no va a volver a la programación de la compañía.

¿Qué os parece la visión de Triple H del Campeonato 24/7?