Triple H no ha tenido acercamientos con Mandy Rose

Tras culminar un largo reinado de 413 días, la ex Campeona NXT, Mandy Rose, fue despedida por conocerse de que su sitio de FanTime tenía contenido explícito para adultos: sin embargo, solo unos días después de lo sucedido, también se pudo conocer que le ha estado yendo bien, y el mismo sitio web donde la luchadora comparte contenido para adultos la felicitó por ganar un millón de dólares en diciembre, lo cual implicaría que la ex líder de Toxic Attraction podría no tener que necesitar de la lucha libre y su constante exposición a lesiones para poder tener prosperidad económica.

► Mandy Rose no descarta un regreso a WWE en el futuro

Semanas después de su despido, Mandy Rose se sinceró sobre el tema durante una reciente entrevista con Tamron Hall. Pudo comentar que le dijeron que su salida no tuvo relación con su página de FanTime y no descartó un regreso en el futuro.

La ex Campeona NXT fue entrevistada en Adam’s Apple, donde habló sobre su futuro en la lucha libre profesional tras su salida de la WWE. Mandy Rose también reveló que Triple H no se ha comunicado con ella con respecto a un eventual regreso.

“Como dije antes, nunca digas nunca. Pero no he tenido acercamiento con Triple H.”.

La ex líder de Toxic Attraction también confesó que cree que su transición de WWE a FanTime ha sido increíble, y en su momento agradeció a los fanáticos por el apoyo que recibió a su salida. Sin embargo, Mandy Rose también estaba ‘100% dolida’ tras su salida. Habrá que ver si eventualmente veremos a la ex Campeona NXT de vuelta en la compañía donde pudo destacarse en el último año.