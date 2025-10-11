Triple H no descarta un posible WrestleMania en Australia

WrestleMania 42 se llevará a cabo en Las Vegas, mientras que WrestleMania 43 tendrá lugar en Arabia Saudita en el 2027, por lo que la posibilidad de una nueva sede recién se podrá materializar en el 2028, considerando que tanto Indianápolis como New Orleans tienen la promesa de albergar este evento en un futuro. Sin embargo, eso no ha impedido que WWE esté abierto a explorar nuevas posibilidades.

► Triple H valora el impacto global de la WWE

Con el éxito que supuso el reciente evento premium Crown Jewel, que tuvo lugar en Perth, Australia, Triple H se presentó en el post show del mismo para responder ante la posibilidad de llevar un WrestleMania a la isla, explicando que la WWE es una marca verdaderamente global, que ya celebra grandes eventos en todo el mundo, en ciudades como París, Cardiff, Londres, Irlanda y Arabia Saudita, y agregó que cualquier sitio puede ser capaz de albergar la impresionante logística que supone un evento de tal magnitud.

«Miren, no creo que haya ningún lugar en el mundo que esté descartado. Si hay algo que han visto en los últimos dos o tres años, es que esta es una marca verdaderamente global. Lo vieron en París, lo verán en Arabia Saudita, lo han visto en Cardiff, Londres, Irlanda; está sucediendo en todo el mundo».

“Somos una empresa global y realizamos eventos en todas partes. ¿Existe la posibilidad de ver WrestleMania, Royal Rumble o SummerSlam en estos otros lugares? Por supuesto. Simplemente llevará tiempo. La logística es enorme: WrestleMania no es un solo evento, es una semana completa de eventos. Llevar esa experiencia a un lugar nuevo requiere mucha planificación. Estamos emocionados de traerlo a Arabia Saudita y estamos emocionados por ver qué sucederá después. El proceso de planificación es largo, pero vale la pena”.