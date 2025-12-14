Triple H no descarta un Brock Lesnar vs Oba Femi

Oba Femi es el actual Campeón NXT y está en su segundo reinado, pero este fin de semana tuvo una imponente presencia en el Saturday Night’s Main Event durante su combate contra Cody Rhodes. Si bien no hubo un ganador debido a la interferencia de Drew McIntyre, «The Ruler» mantuvo una presencia dominante durante el encuentro.

► ¿Veremos a Oba Femi en el Royal Rumble 2026?

Durante el post show del reciente Saturday Night’s Main Event, Triple H habló sobre Oba Femi y respondió a los rumores sobre un combate de ensueño entre el Campeón NXT y Brock Lesnar, dejando en claro que la presencia de Oba ya está impresionando a muchos, comparándolo incluso con «The Beast Incarnate» y resaltando que es, sin duda, parte del futuro de la empresa.

«No todos van a dar ese gran salto al siguiente nivel de inmediato, pero Oba es uno de esos tipos en los que piensas al instante«.

«Hablamos de Brock Lesnar, el destructor definitivo de este negocio, y ya se está haciendo una comparación con Oba cuando entra por la puerta».

“Con solo ver a Oba Femi, hay mucha gente a la que te gustaría ver enfrentar. Eso es lo maravilloso de NXT. Puedes hacer una reserva de fantasía con estas personas cuando llegan y ver lo que pueden lograr”.

Luego, Triple H insinuó que los fanáticos podrían ver a Oba Femi en el Royal Rumble del próximo año, que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

“Cuando hablamos del futuro, es tan brillante. Ojalá tuviéramos un evento en enero donde compitiera muchísima gente y nunca se sabe quién aparece. Ojalá, ¿verdad? Eso es lo hermoso. El Royal Rumble llega, y en él se forja una carrera”.