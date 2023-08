Triple H: «No cortamos nada de SummerSlam 2023»

Triple H tuvo que explicar algunas ausencias notables en SummerSlam 2023, como las del Campeonato Mundial Femenil o el Campeonato de Estados Unidos. Ni Rhea Ripley ni Austin Theory expusieron sus títulos en el Premium Live Event cuando en realidad no están lesionados y cada uno tiene una historia en estos momentos.

Tampoco se disputó el Campeonato Femenil de Parejas, aunque esto no es tan sorprendente, ni el Campeonato Indiscutible de Parejas, lo cual se debe a la lesión de Kevin Owens. Por otro lado, tampoco se llevó a cabo el esperado combate Becky Lynch versus Trish Stratus. Vamos con las palabras de HHH en la conferencia de prensa.

► SummerSlam fue tal como se planeó

«Siempre habrá críticas sobre todo lo que hacemos. Mi única sugerencia es, primero, tener paciencia; segundo, siempre hay otra cosa a la vuelta de la esquina. Esta semana hubo mucha discusión sobre combates que fueron recortados, esa es la palabra que se usó. Pero en realidad, nada fue recortado. No se anunció ninguna cartelera previa. Si no tenemos más cosas listas para un evento en vivo de gran envergadura de las que puedan caber en el PLE, entonces he hecho un trabajo terrible. Siempre hay una posibilidad de lesiones esperando en cualquier momento.

«Un solo cambio creativo puede alterar la trayectoria de todo el espectáculo. Si no tienes más contenido preparado del que necesitas, has fallado en tu preparación. Luego llegas a un punto desafortunado donde tienes demasiado contenido. El evento de esta noche tuvo una duración más que suficiente. Si hubiera sido más largo, hubiera sido perjudicial. Llega un momento en el que te preguntas: ¿acortamos todo? ¿Apresuramos todo? ¿O redistribuimos las cosas y les damos un mayor protagonismo? Como artista, personalmente, prefiero tener un mayor protagonismo. Así es como lo veo».