En enero de 2022, William Regal vio rescindido su contrato con WWE para sorpresa de todo el mundo. Los fanáticos ya se habían acostumbrado a las tandas de despidos pero él llevaba tanto tiempo trabajando en la compañía y era alguien tan respetado que fue un shock. Poco después, en marzo, comenzó a trabajar en AEW, donde lo ha estado haciendo hasta ahora. Pero esta aventura no va más. Diferentes medios nos han confirmado que no seguirá trabajando como All Elite. Y parece claro que va a tomar su camino de regreso a la compañía McMahon.

► Triple H y el despido de William Regal

Tampoco es una sorpresa que vuelva puesto que será uno más que Triple H recupera. Y justamente el ahora jefe creativo quedó muy descontento cuando lo despidieron, según informan nuestros compañeros de Fightful.

«No tenemos ningún detalle sobre la duración inusual del acuerdo después de que debutó en marzo, ni ninguna disposición asociada. Una fuente de la WWE dijo que no sorprende que William Regal probablemente regrese, porque Triple H estaba ‘muy descontento’ de que Regal fuera despedido en primer lugar.

«Las fuentes de NXT le habían dicho durante mucho tiempo a Fightful que William Regal era considerado alguien que estaría de por vida en esa marca específicamente, algo que Triple H nos mencionó una vez. Los de WWE esperan que retome un rol similar al que tenía antes, pero eso no fue confirmado».

¿Tenéis ganas de que William Regal vuelva a WWE?