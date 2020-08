Triple H lanza el reto: ¿Veremos Adam Cole vs Pat McAfee en NXT TakeOver XXX?

Adam Cole apareció en el programa de Pat McAfee, pero la entrevista no terminó de buena manera, ya que el ex Campeón NXT salió furioso después de maldecir a McAfee y empujar a uno de sus productores. El ex pateador de los Indianapolis Colts lució sorprendido ante tal actitud, y esto provocó un debate en redes sociales -siendo tendencia- sobre si todo esto fue real o no.

Triple H apareció en el programa de McAfee, y luego de disculparse a nombre del ex Campeón NXT, extendió una invitación abierta a McAfee para que aparezca en NXT, lo cual evidentemente ocurrió. Sin embargo, lo que parecía ser una reconciliación, terminó avivando más la llama de la rivalidad entre Adam Cole y Pat McAfee, a tal punto que luego de una discusión acalorada en el evento estelar, el analista deportivo le propinó un puntapié que dejó inconsciente a Cole, con cuya imagen el programa saliera del aire.

► ¿Adam Cole vs Pat McAfee en NXT TakeOver XXX? Triple H lanzó el reto.

Triple H no estaba contento con Pat McAfee por lo realizado por el ex jugador de la NFL y lo expulsó de Full Sail. Esto causó mucho caos y The Game habló sobre el tema esta mañana en Get Up ESPN, donde no perdió el tiempo y planteó el desafío entre Adam Cole vs Pat McAfee para NXT TakeOver: XXX que se llevará a cabo este 22 de agosto.

“Tenemos un TakeOver el 22 de agosto, NXT TakeOver: XXX. Mi llamado a Pat McAfee es poner su dinero donde está su boca. Veamos qué tan malo eres. Pat McAfee vs Adam Cole en ese escenario. Gran encuentro. Veamos qué tienes, Pat. Crees que eres un tipo duro. No habrá almohadillas. No habrá nadie pateando la pelota ".

"Esto va a ser entre dos tipos, uno contra uno y mi apuesta es que mientras Pat puede hablar y es un tipo duro, saldrá con la bota de Adam Cole sobresaliendo de su trasero".

El propio Adam Cole se hizo eco de las palabras de Triple H esta mañana y retó a Pat McAfee a que acepte la invitación, e indicándole que le pateará el trasero.

Let me make this crystal clear for everyone, especially you @PatMcAfeeShow...Hunter is the one who can make this match happen, but I will be the one kicking your ass at #TakeOverXXX...if you’re as bad as you think you are, accept. I dare you. — Adam Cole (@AdamColePro) August 6, 2020

"Déjame aclarar esto para todos, especialmente para ti Pat McAfee... Hunter es quien puede hacer que este encuentro suceda, pero yo seré el que te pateará el trasero en TakeOver XXX ... si eres tan malo como crees que eres, acepta. Yo Te reto."

McAfee aún no ha respondido al reto de Triple H y Cole, aunque lo más probable es que acepte el desafío; sin embargo, luego de su ataque si lanzó comentarios negativos hacia Adam Cole y NXT, los cuales transcribimos a continuación:

"¿Cuánto se supone que iba a aguantar de este blandengue que es un MANIACO? Se altera, la lía, empuja a Ty [Schmit]. Luego... saco tiempo de MI LUNA DE MIEL, para que podamos reconciliarnos. Y entonces OTRA VEZ SE LE VA LA CABEZA... me asalta con una botella & ¿SOY YO AL ÚNICO AL QUE EXPULSAN? ¿Eso es justo?"

En todo caso, parece que será cuestión de tiempo para que sea oficial el encuentro entre Adam Cole vs Pat McAfee en NXT TakeOver: XXX, y el ex NFL ya dio el primer golpe anoche.

