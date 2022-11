Triple H, la razón de que Mia Yim volviera a WWE

Mia Yim ha sido la última en volver a WWE de la mano de Triple H después de haber tenido éxito en NXT y no haber funcionado en el elenco principal antes de ser despedida. Es casi sorprendente la cantidad de talento que el nuevo jefe creativo vio con malos ojos que abandonaran la compañía en su momento. De momento, la luchadora se ha unido a Bianca Belair, Asuka y Alexa Bliss en su rivalidad con Damage CTRL, Nikki Cross y Rhea Ripley. Falta que se sume otra mujer a su equipo para la lucha WarGames de Survivor Series. Además, Yim ahora se llama Michin.

EXCLUSIVE: @MiaYim is ready to get some retribution in WWE once again!#WWERaw pic.twitter.com/qTJnvjA0Xg

