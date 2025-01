Triple H: «La puerta está abierta para cualquiera»

CM Punk regresó en Survivor Series 2023, luego de que permaneciera casi una década fuera de la compañía, saliendo de allí en malos términos. Precisamente, uno de los grandes gestores de su regreso fue Triple H, quien poco a poco fue construyendo el nexo y limando asperezas con el controvertido luchador, que seguramente no hubiera vuelto si Vince McMahon seguía al mando de la compañía.

► Triple H puso el ejemplo con CM Punk

Durante una entrevista reciente en el SI Media Podcast con Jimmy Traina, el director de contenido de la WWE, Triple H, abordó si hay alguien que la compañía no traería de regreso, luego de tomar como ejemplo lo sucedido con CM Punk. Si bien admitió que hay casos en los que las acciones pasadas de algunas personas hacen que su regreso sea negativo, The Game enfatizó su disposición a tener conversaciones con cualquiera, dejando la puerta abierta para posibles negocios.

«Hay personas por ahí y yo diría que debido a las cosas que hicieron que simplemente no se pueden dejar de lado, eso sería algo negativo, no importa cómo lo mires, sería algo negativo. Pero siempre estaría abierto a la conversación. No importa quién fuera«.

“Cuando Punk y yo estábamos teniendo estas conversaciones con Nick Khan, y pasando por todo esto, una de las primeras cosas que dije cuando hablé por teléfono fue: ‘Solo quiero aclarar las cosas. No soy el mismo tipo que era hace 10 o 15 años. Si lo fuera, habría desperdiciado 10 o 15 años de mi vida’”.

“Creo, Phil, que no eres la misma persona que eras hace 10 años y que has cambiado, y voy a asumir eso. Supongamos que, como todo lo demás, malos pensamientos o lo que sea, reales o imaginarios, simplemente nos deshagamos de ellos y digamos: ‘Estas son dos personas nuevas que van a hablar sobre hacer negocios juntos’”.

Triple H dejó en claro que su filosofía no se limita a Punk, y señaló sus experiencias pasadas con Bruno Sammartino y The Ultimate Warrior como prueba de que las diferencias en el pasado se pueden dejar de lado por las razones correctas, reafirmando su teoría de que no le cerraría la puerta a nadie en el futuro.

“Todo el mundo cambia. Todo el mundo crece. Todo el mundo sigue adelante, ya sea de forma positiva o negativa. Y creo que las cosas que la gente hizo en el pasado, sea cual sea la mala sangre, a veces la gente puede superarlas por las razones correctas. Creo eso ahora. Creí eso hace años cuando estaba hablando con Bruno. Creí eso cuando estaba hablando con Warrior”.